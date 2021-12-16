مصر تؤكد الحاجة لإحياء منظومة العمل متعدد الأطراف لتعزيز التضامن الدولى للقضاء على كورونا

جاء ذلك خلال رئاسة مصر إلى جانب بوتسوانا الاجتماع السنوي المشترك للجنة بناء السلام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تعزيز السلم والتنمية المستدامة في سياق التعافي من جائحة "كوفيد - 19"، بمشاركة نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ومتحدثين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمجتمع المدني والشباب.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، أن السفير أسامة عبد الخالق أشار إلى أهمية توقيت انعقاد الاجتماع في ظل استمرار معاناة العالم من تداعيات الجائحة، موضحًا التزام الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام بتعزيز الصلات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد حلول مشتركة لتحقيق التعافي المأمول.

وأبرز السفير عبد الخالق الحاجة لتضافر الجهود الدولية للاستثمار في بناء مؤسسات الدولة الوطنية والاستعانة بمقاربة شاملة تعالج الأبعاد الأمنية والتنموية وفقاً لاحتياجات الدول ومبدأ الملكية الوطنية، منوهًا بضرورة تعميق الشراكات بين مختلف الفاعلين، مُشيرًا إلى استنتاجات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" في هذا الصدد.

وأشار إلى مركزية تحدى محدودية التمويل وإعاقته لجهود الأمم المتحدة التنموية ولبناء السلام، متطلعاً لأن تسهم الجهود الجارية والالتزام الجماعي للدول في خروج الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول تمويل بناء السلام في أبريل 2022 بإجراءات عملية تحدث الاختراق المطلوب تحقيقه.