مستشفى فايد التخصصى بالإسماعيلية تستعد للتشغيل التجريبى فى يناير

الإسماعيلية - صبري غانم

أجرى اللواء هشام الطويل السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية لمركز طبي نفيشة يرافقه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

استمع السكرتير المساعد، خلال الجولة لشرح تفصيلي لتوضيح إمكانيات المركز والذي يعد إضافة متميزة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية وبلغت التكلفة الإجمالية للمركز نحو 500 ألف جنيه.

ويخدم المركز أهالي المنطقة ويقدم الخدمات الطبية المتنوعة وخدمات التسجيل لمنظومة التامين الصحي الشامل، حيث تم فتح ملفات عائلية لنحو 6500 مواطن وملفات فردية لعدد 18500 مواطن.

واوضحت دكتورة دعاء سيد مدير المركز بأن المركز يضم غرفة طوارئ، وحدة أشعة وعيادة اطفال وأقسام باطنة، متابعة حمل وسونار، اسنان وجراحة وعظام.

في السياق ذاته، يقدم المركز عدد من المبادرات مثل مبادرة السمعيات ومبادرة تطعيمات المدارس ومبادرة الأم والجنين كذلك التطعيمات الروتينية ويقدم المركز الخدمة 12ساعة يوميا من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وخلال الجولة، أكد الطويل على ضرورة المتابعة الدورية للصيانة الشهرية لتنكات المياه والمولدات الكهربائية وذلك لضمان معايير السلامة وتلافي حدوث أي اعطال بسبب الصيانة.

كما وجه بضرورة إزالة السوق الأسبوعي من أمام المركز تنفيذا للمعايير البيئية والصحية.

والتقى السكرتير العام المساعد بعدد من المرضى واطمأن على حسن المعاملة من الفريق الطبي حول الخدمة المقدمة لهم.

وقام اللواء هشام الطويل بتفقد لمستشفى فايد التخصصي بحضور النائب سامي سليم ورئيس مركز ومدينة فايد، والتي أقيمت بتكلفة إنشائية قيمتها مليار جنية والمقامة بمواصفات مطابقة لأحدث المعايير الأوروبية حيث يضم المبنى ثلاث طوابق تشمل 76 سرير و12 سرير عناية وجهاز x ray وجهاز تعقيم المشرحة صيدلية وغرف عمليات وعناية مركزة وحضانات وغرف رعاية متوسطة.

وتضم مستشفى فايد التخصصي مدرسة للتمريض بسعة ٣ فصول وجارى العمل على تحويلها لمعهد تمريض.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2022 وسيتم اجراء أكثر من 300 عملية خلال الأسبوع.

وفى نهاية جولته تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى واستمع لآراء المرضى حول مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة.



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