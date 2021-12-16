محافظ الإسماعيلية يفتتح ميدان عرابي بعد تطويره ورفع كفاءته

الإسماعيلية - صبري غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الاربعاء، ميدان عرابي بعد تطويره ورفعه كفاءته.

جاء ذلك بناء على خطة وتوجهات الدولة بالنهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفى إطار تعليمات محافظ الإسماعيلية بتطوير عدد من الميادين الرئيسية والفرعية وعودة الشكل الجمالي المميز للمحافظة، وذلك بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ورئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومدير عام مديرية الطرق والنقل ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الحفاظ على قيمة الميدان حيث أنه يعتبر من أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة وأحد أهم معالم الاسماعيلية ويعرف أيضا باسم ميدان محطة السكة الحديد.

وقد شمل التطوير أرجاء الميدان من تخطيط وتشجير ورفع كفاءة الإنارة وذلك حتى يظهر بالشكل اللائق لزائري المحافظة.



جانب من الافتتاح (1)



جانب من الافتتاح (2)



جانب من الافتتاح (3)



جانب من الافتتاح (4)



جانب من الافتتاح (5)



جانب من الافتتاح (6)



جانب من الافتتاح (7)



جانب من الافتتاح (8)



جانب من الافتتاح (9)



جانب من الافتتاح (10)



جانب من الافتتاح (11)



جانب من الافتتاح (12)



جانب من الافتتاح (13)



جانب من الافتتاح (14)