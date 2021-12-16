اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:39 م
أكرم القصاص
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مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون فى التوعية بالمخاطر على هامش مؤتمر شرم الشيخ

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:34 م
مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون فى التوعية بالمخاطر على هامش مؤتمر شرم الشيخ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
أ.ش.أ

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بحث مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي خالد عبدالرحمن مع القاضى علاء جواد رئيس هيئة النزاهة في العراق سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة ومنع الفساد.

واتفق الجانبان خلال لقائهما اليوم الخميس الذي عقد على هامش أعمال اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ، على تبادل الخبراء والخبرات في مجال التوعية بالمخاطر والتدريب فى المجالات المرتبطة.

كما اتفق الجانبان علي تفعيل التعاون الثنائى بين هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خاصة فى مجالات استرداد الأموال المنهوبة والتعاون الدولي وبرامج الماجستير الأكاديمي فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التى تقدمها الأكاديمية.

 


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الفساد

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مؤتمر شرم الشيخ

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