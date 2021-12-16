غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية وصالة جيم لإدارتها بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ،اليوم الخميس تحت إشراف المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة" بغلق وتشميع 2 مركز للدروس الخصوصية وصاله جيم بدون ترخيص.

وقال هانى الجويلى في بيان له،إنه تم اغلاق وتشميع 2 مركز للدروس الخصوصية وصاله جيم بدون ترخيص، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيرس كورونا، وذلك بحضور نواب رئيس الوحدة المحلية : محمد رياض ، عيد ذكي علاء الصغير ومسئول الرخص والأزمات.

واضاف هانى الجويلى ان تلك الحملات في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال العديد من الإجراءات منها مواجهات التجمعات في الأماكن المغلقة، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.