اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:43 م
أكرم القصاص
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ضبط 3 طن دقيق مدعم و 35 مخالفة بحملات تفتيشية على المخابز بالشرقية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:19 م
ضبط 3 طن دقيق مدعم و 35 مخالفة بحملات تفتيشية على المخابز بالشرقية مخبز - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية ، 3 طن دقيق مدعم وحرر 35 محضراً ضد أصحاب المخابز المخالفة للإشتراطات التموينية بنطاق المحافظة .


وأفاد بيان إنه خلال شهر نوفمبر الماضي ،قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات علي  مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد م .م .ع صاحب مخبز سياحى وذلك لإدارة منشأة بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 65 شيكارة دقيق فاخر زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3.250 طن.

وتحريرعدد 6 محاضر ضد اصحاب مخابز وذلك  لإدارة وتشغيل منشاة بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن أسعار الخبز ، و 3 محاضر ضد اصحاب مخابز وذلك لعدم اعطاء بون ، 9 محاضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،3 محاضر لمخابز لعدم الإلتزام بالمواصفات القياسية ،  2 محضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 11 محضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 9 حتى 13 جرام.


حماية المستهلك بالشرقية

حملات تفتيشية علي المخابز

ضبط دقيق مدعم

اخبار الشرقية

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