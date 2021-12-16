ضبط 3 طن دقيق مدعم و 35 مخالفة بحملات تفتيشية على المخابز بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية ، 3 طن دقيق مدعم وحرر 35 محضراً ضد أصحاب المخابز المخالفة للإشتراطات التموينية بنطاق المحافظة .



وأفاد بيان إنه خلال شهر نوفمبر الماضي ،قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات علي مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد م .م .ع صاحب مخبز سياحى وذلك لإدارة منشأة بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 65 شيكارة دقيق فاخر زنه الشيكارة 50 كجم بإجمالي 3.250 طن.



وتحريرعدد 6 محاضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإدارة وتشغيل منشاة بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن أسعار الخبز ، و 3 محاضر ضد اصحاب مخابز وذلك لعدم اعطاء بون ، 9 محاضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،3 محاضر لمخابز لعدم الإلتزام بالمواصفات القياسية ، 2 محضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 11 محضر ضد اصحاب مخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 9 حتى 13 جرام.