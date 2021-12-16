اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:52 م
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ضبط نصف طن منتجات ألبان تالفة ومجهولة المصدر بدمياط

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:38 م
ضبط نصف طن منتجات ألبان تالفة ومجهولة المصدر بدمياط الجبن المضبوط
دمياط معتز الشربينى

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بتوجيه من الدكتور عطيه منصور مدير عام الطب الوقائي  بتنفيذ حملات موسعة علي المنشآت الغذائية بقرى ومدن المحافظة وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحى وآمن للمواطنين والإشراف المباشر من مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بدمياط السعيد الفداوى  .

وأسفرت جهود الحملة من ضبط أكثر من نصف طن منتجات البان تالفة، وعليها علامات العفن الظاهر ومجهولة المصدر فى احد مصانع منتجات الألبان.

وتم تحرير محاضر الضبط للعرض على النيابة العامة ، كما تم اعدام 200 كيلو جرام منتجات البان غيرصالحة للاستهلاك الادمى. فى حملة مفاجئة على معامل الألبان.


يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط،  بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.



 

الجبن
الجبن

 

المضبوطات
المضبوطات

 

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


 


 


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