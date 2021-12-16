ضبط نصف طن لبن غير صالح للاستخدام الآدمى و 1500كمامة مجهولة المصدر بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بمحافظة المنيا برئاسة اللواء محمد عزت،جهودها في تنظيم الحملات التموينية بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وضبط المخالفين وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين.

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا ، وإدارة الرخص بالوحدة المحلية ابوقرقاص وإدارة التموين ومباحث التموين ومكتب تفتيش الاغذية بابوقرقاص والجهات المعنية بمركز أبوقرقاص بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 طن لبن غير صالح للاستخدام وتم إعدامهم على الفور و 1500 كمامة مجهولة المصدر و 15ك حلاوة سمسمية منتهية الصلاحية.

وقال رئيس المركز والمدينة إن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وشدد رئيس المركز بضرورة تكثيف جهود الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وشن الحملات بصفة مستمرة على الأسواق لإحكام الرقابة التموينية و للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .