اليوم السابع
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ضبط شخص يبيع كتب طب وصيدلة دون ترخيص بالقاهرة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:24 ص
ضبط شخص يبيع كتب طب وصيدلة دون ترخيص بالقاهرة حملات أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) لقيامه ببيع وتداول الكتب الخاصة بكليات الطب والصيدلة بدون تصريح أو موافقة مؤلفيها بالمخالفة للقانون ، كما عُثر بداخل المكتبة المشار إليها على (3000 كتاب خاص بالعلوم الطبية ) ، وتم بإرشاده ضبط (12 ألف كتاب خاص بالعلوم الطبية داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وجميعهم منسوخين ومقلدين).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حوادث

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