صحة المنيا تحرر 339 محضر مخالفات وتعدم مواد غذائية فاسدة

المنيا -حسن عبد الغفار

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، على مدار شهر نوفمبر الماضي، وذلك لمتابعة الحالة العامة للأسواق، ولإحكام الرقابة على منافذ البيع وأماكن عرض وتوزيع المواد الغذائية، لضمان سلامة الغذاء وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق، وإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية من خلال تكثيف حملات المتابعة الميدانية، للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 722 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتم تحرير 339 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص.

من جانبه، أشار الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إلي أنه تم إعدام 3024 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 563 كيلو حلاوة طحينية ومنتجات لحوم منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص الطبيعية بالإضافة الى ضبط 1000 لتر من اللبن غير صالح للاستهلاك، لافتا إلى انه تم سحب 782 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.