روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أمريكا بشأن صياغة اتفاقيات توفر ضمانات أمنية

موسكو (أ ش أ)

أبلغ مساعد الكرملين الروسى يورى أوشاكوف، مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، بأن روسيا مستعدة لبدء محادثات للتوصل إلى اتفاقات توفر ضمانات أمنية لروسيا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن أوشاكوف تحدث بالتفصيل عن وثيقتين مقترحتين بشأن الضمانات التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية أمس.

وأفاد الكرملين أن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سيكون مسؤولا عن إجراء هذه المحادثات مع العديد من الخبراء في هذا المجال وهو "مستعد في أي لحظة للسفر إلى أي دولة محايدة لبدء هذه المحادثات".

وذكر البيت الأبيض أمس الأربعاء، أن أوشاكوف وسوليفان تحدثا في وقت سابق عبر الهاتف؛ لمتابعة مكالمة الفيديو بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وكان بوتين قد دعا في وقت سابق حلف الناتو إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا "ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل". وتصر موسكو، خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة وحلفائها، على اتفاقية تمنع الناتو من التوسع شرقًا ومن نشر أنظمة أسلحة بالقرب من روسيا، وقال بوتين "إن الضمانات يجب أن تكون ملزمة قانونًا؛ لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة".