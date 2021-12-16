رئيس مدينة أبوقرقاص : متابعة حالات الإشتباه بفيروس كورونا والتعامل معها

المنيا -حسن عبد الغفار

قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا إن هناك متابعة مستمرة داخل المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة ،و أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمدينة ابوقرقاص، بهدف القضاء على كافة التعديات على حرم الطريق وخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المدينة .

تم المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعى والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،وشدد رئيس المركز على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير.

وفى سياق آخر، تابعت اليوم الوحدة المحلية لمركز مطاى شمال المنيا برئاسة خالد عبد الرؤوف زراعة 7 أعمدة انارة بمقابر السوايطة بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز فى إطار إنارة الطرق العامة وصيانة أعمدة الانارة بدائرة المركز.