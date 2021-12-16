اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:45 م
أكرم القصاص
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رئيس بيلاورسيا يخطط لمزيد من التدابير المضادة للعقوبات الغربية على بلاده

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:11 م
رئيس بيلاورسيا يخطط لمزيد من التدابير المضادة للعقوبات الغربية على بلاده رئيس بيلاورسيا ألكسندر لوكاشينكو
أ ش أ

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قال رئيس بيلاورسيا ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده تخطط لفرض المزيد من التدابير الانتقامية ضد العقوبات الغربية.
 
وذكر لوكاشينكو - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس "أود أن أسمع مقترحات من الدول الغربية تتعلق بتقليل آثار العقوبات المفروضة على بيلاروسيا".
 
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في الثاني من شهر ديسمبر الجاري حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروسيا أيدتها كلا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.. وفي المقابل فرضت بيلاورسيا حظرا على توريد المنتجات الغذائية من الدول التي اتخذت خطوات غير ودية تجاهها. 
 
يذكر أن الأزمة بين مينسك وموسكو تأججت عندما أعلنت كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا إليها، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة، الأمر الذي رفضته مينسك نافيه كل التهم الموجهة ضدها.

بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو

العقوبات الغربية

روسيا وبيلاروسيا

الاتحاد الأوروبى

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