اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليابانى: لا أخطط لحضور أولمبياد بكين الشتوية 2022

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:53 ص
رئيس الوزراء اليابانى: لا أخطط لحضور أولمبياد بكين الشتوية 2022 رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه ليس لديه أي خطط لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، بينما أشار إلى أنه لا يزال يفكر في خيارات مختلفة بشأن المقاطعة الدبلوماسية للألعاب التي تقودها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الخميس، عن كيشيدا قوله في البرلمان ردا على سؤال حول ما إذا كان سيسافر إلى الصين لحضور المباريات التي ستقام في فبراير: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي نية للحضور".

لكن كيشيدا تبع ذلك بالقول: "من المهم أن أحكم بنفسي في الوقت المناسب بعد مراعاة شاملة للقضايا المختلفة مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية".

تأتي تصريحات كيشيدا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين الياباني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترسل مسؤولين إلى الألعاب.

وحتى الآن، انضمت إلى المقاطعة الدبلوماسية دول مختلفة، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، بينما قالت فرنسا الأسبوع الماضي إنها لن تقاطع هذه الألعاب في خروج عن موقف مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى.

ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الصيفية عام 2024.

 


فوميو كيشيدا

اليابان

اولمبياد طوكيو

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بريطانيا

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