رئيس الوزراء اليابانى: لا أخطط لحضور أولمبياد بكين الشتوية 2022

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الخميس، عن كيشيدا قوله في البرلمان ردا على سؤال حول ما إذا كان سيسافر إلى الصين لحضور المباريات التي ستقام في فبراير: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي نية للحضور".

لكن كيشيدا تبع ذلك بالقول: "من المهم أن أحكم بنفسي في الوقت المناسب بعد مراعاة شاملة للقضايا المختلفة مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية".

تأتي تصريحات كيشيدا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس المستشارين الياباني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترسل مسؤولين إلى الألعاب.

وحتى الآن، انضمت إلى المقاطعة الدبلوماسية دول مختلفة، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، بينما قالت فرنسا الأسبوع الماضي إنها لن تقاطع هذه الألعاب في خروج عن موقف مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى.

ومن المقرر أن تستضيف باريس دورة الألعاب الصيفية عام 2024.