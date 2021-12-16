خارجية إيطاليا توافق على مساهمة "عاجلة" لمفوضية اللاجئين لصالح الشعب الأفغانى

فاطمة شوقى

وافقت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني على مساهمة "عاجلة" للمفوضية السامية للأمم المتحدة لـ شئون اللاجئين لدعم الأنشطة الإنسانية في أفغانستان وباكستان، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

نقلت الوكالة عن بيان للوزارة قوله، إن قيمة المساهمة تبلغ 21.5 مليون يورو، منها 11.5 مليون يورو للأنشطة الإنسانية في أفغانستان والـ10 الباقية لدعم الطوارئ الإنسانية في دول الجوار.

وتتيح مبادرة التعاون الإيطالي تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في أفغانستان واللاجئين الأفغان في البلدين المجاورين، مع إيلاء اهتمام خاص لأحوال النساء والفتيات.

كما تم توسيع التعاون مع المفوضية لصالح السكان الأفغان في إيران وباكستان ليشمل مشاريع في إطار صندوق الهجرة التابع لوزارة الخارجية الإيطالية لتعزيز القدرة على إدارة تدفقات الهجرة بما يتوافق مع الحقوق الفردية ودعم المجتمعات المحلية المضيفة.

وقالت سيريني "يسعدني توقيع هذا القرار الذي يوضح كيف تمكنت إيطاليا من الاستجابة بسرعة كبيرة لضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني. لا يمكننا التخلي عن مواطني ذلك البلد، خاصة الآن، عندما تتسبب التهديدات الأمنية وأزمة السيولة مع حلول فصل الشتاء والعنف المستمر في تفاقم الوضع".