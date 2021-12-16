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حياة كريمة: إنشاء 3 آلاف حضانة وتمويل 250 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:50 م
حياة كريمة: إنشاء 3 آلاف حضانة وتمويل 250 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات مبادرة حياة كريمة
كتب أحمد عرفة

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قالت ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مؤسسة حياة كريمة، إن المرأة المعيلة ضمن أبرز الفئات المستهدفة في حياة كريمة، موضحة أن المبادرة تعمل على توعية المرأة الريفية بمشاكل قراها وكيف أنها قادرة على مواجهة التحديات في قرى الريف المصرى.

وأضافت رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مؤسسة حياة كريمة، في تصريحات لبرنامج "نون القمة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة توعى المرأة الريفية بخطورة ختان الإناث والزواج المبكر، كما أن الدولة توفر لهم مبالغ مالية لإقامة مشروعات صغيرة ، والتوعية بتحديد النسل.

وتابعت رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة في مؤسسة حياة كريمة: أطلقنا مبادرة للتوعية بخطورة عدد من الظواهر، وتعريف المرأة بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك 60 ألف سيدة استفادوا من قروض المشروعات الصغيرة، وكان الإقبال كبير للغاية، وجارى إنشاء 3 آلاف حضانة ويتم العمل على 1300 حضانة الآن، وتمويل 250 ألف مشروع متناهى الصغر للسيدات".

 


حياه كريمه

ندى خضر

المراه

اكسترا نيوز

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