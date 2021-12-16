تعرف على تفاصيل زيارة قنصل عام السعودية بالإسكندرية لمحافظ البحيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

زار السفير مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية بزيارة تعارف للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة اليوم الخميس، وذلك بديوان عام محافظة البحيرة بدمنهور.

حضر اللقاء الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة و تركى بن سلمان مدير عام مكتب القنصل العام، رحب المحافظ بالقنصل العام فى بلده الثانى مصر متمنيا له التوفيق فى مهامه الدبلوماسية.

ومن جانبه أعرب القنصل العام عن سعادته بزيارة محافظة البحيرة للمرة الأولى منذ توليه منصب القنصل العام، وعبر عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التى وجدها من معالى المحافظ وكبار مسؤولى المحافظة.

وأكد على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين انطلاقا من توجيهات قيادتى البلدين بالعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات، وفى ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية.