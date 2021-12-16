تحرير 16 محضر لمخابز مخالفة بمركز الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى " شمال محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب محمد بكري" حملة تفتيشية بالتعاون مع الإدارة التموينية، والتي استهدفت المخابز البلدية بدائرة الوحدة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، قامت الوحدة المحلية بحملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمناطق متفرقة من شوارع ومداخل المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمناطق السكنية ، فضلا عن أعمال نظافة وتمهيد ورفع الأتربة وجمع المخلفات المنزلية وتحسين الخدمات والمرافق بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وإنفسط وقمن العروس وأبو صير الملق، إضافة إلى تبطين الترع وتأهيل المصارف وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية والمخابز البلدية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.