اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:37 م
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بريطانيا تسجل عددا قياسيا من الإصابات بكورونا تجاوز 88 ألفا خلال 24 ساعة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:01 م
بريطانيا تسجل عددا قياسيا من الإصابات بكورونا تجاوز 88 ألفا خلال 24 ساعة كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن تسجيل عددا قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا، حيث تجاوز 88 ألف إصابة في 24 ساعة فقط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، حذر ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية من انتشار غير مسبوق لمتحور أوميكرون بعد أن سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للحالات منذ بدء الوباء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

قال ديفيد نابارو إنه لم يكن أبدًا قلقًا بشأن كورونا كما هو الآن، ودعا المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية "كل إنسان" إلى المساعدة في وقف انتشار الفيروس.

 

وقال، يعتبر متغير اوميكرون  Omicron المذكور "خطيرًا جدًا" بالنسبة للمملكة المتحدة وأوروبا وبقية العالم.


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