بريطانيا تؤكد التزامها بتقديم الدعم للعراق لتحقيق السلم المحلى والإقليمى

وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس، بأن سفير العراق في لندن محمد جعفر الصدر التقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، وبحثا سُبُل تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة.

واستعرض السفير العراقي، خلال اللقاء، آخر التطورات التي يشهدها العراق لاسيما في ما يتعلق بالجُهُود الراميّة لتشكيل الحكومة الجديدة، مُؤكداً حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، أكد كليفيرلي التزام الحكومة البريطانيّة بتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة العراقيّة بما يخدم تحقيق السلم والاستقرار المحليّ والإقليميّ، مُشدداً على ضرورة مواصلة الجُهُود المُشترَكة لمواجهة مختلف التحديات وخصوصاً ما يتعلق بمكافحة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.