اليوم السابع
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"باسرق دهب بس".. اعترافات أخطر لص منازل فى منطقة المرج

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:14 م
"باسرق دهب بس".. اعترافات أخطر لص منازل فى منطقة المرج مشغولات ذهبيه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

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اعترف لص بسرقته المجوهرات من المنازل في منطقة المرج بالقاهرة، والتوجه بها لمنطقة الصاغة في الجمالية، لبيعها بأسعار أقل من سعرها الحقيقي.

وأضاف المتهم، أنه يلجأ للتسلل للمنازل، خاصة التي لا يوجد بها أحد، في بعض الأوقات وسرقة المجوهرات منها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط المذكور، وتبين أنه عاطل ومقيم فى المرج، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن "5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – انسيال" مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة المرج"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.


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