انقلاب سيارة محملة بالطماطم يتسبب فى ازدحام مرورى أعلى الدائرى

كتب أحمد عبد الهادى

شهد الطريق الدائري حادث انقلاب سيارة محملة بـ"الطماطم"، مما أدي إلي ازدحام مروري بعد طلعة الدائري من طريق الواحات.

وعلي الفور توجه وحدات المرور لمكان الحادث لرفع السيارة وإزالتها لفتح الطريق أمام السيارات، وساعد بعض المارة والسائقين في رفع الطماطم التي كانت ملقاة علي الأرض لكي لا يحدث حادث ناتج عن انزلاق أي سيارة بسبب الطماطم.

وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور الى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة اى معوقات مرورية.

بمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.