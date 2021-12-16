انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة بمدارس الإسماعيلية.. صور‎‎

وأضاف الدكتور على حطب، أن المبادرة قامت باجراء الكشف على 127 طالب بنسبة 60 %، مشيرًا إلي أنه خلال المبادرة يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، كما تقوم المبادرة بتسليم الطلاب كارت متابعة دورى يحوى البيانات الخاصة بهم.