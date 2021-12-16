انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة بمدارس الإسماعيلية.. صور‎‎

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية، انطلقت بالإسماعيلية.
وأضاف الدكتور على حطب، أن المبادرة قامت باجراء الكشف على 127 طالب بنسبة 60 %، مشيرًا إلي أنه خلال المبادرة يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.
أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، كما تقوم المبادرة بتسليم الطلاب كارت متابعة دورى يحوى البيانات الخاصة بهم.
وأجري اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، زيارة لمدرسة طلعت حرب بكسفريت بإدارة فايد التعليمية، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بصحة الأطفال وتنفيذا لاعمال المبادرة الرئاسية بالكشف المبكر عن أمراض الانيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية، بحضور النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة.
جانب من زيارة المدارس (1)
جانب من زيارة المدارس (2)
جانب من زيارة المدارس (3)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة