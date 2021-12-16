اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:40 م
أكرم القصاص
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اليابان تساهم بمبلغ 3.4 مليار دولار لصندوق البنك الدولى لدعم الدول الأشد فقرا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:32 م
اليابان تساهم بمبلغ 3.4 مليار دولار لصندوق البنك الدولى لدعم الدول الأشد فقرا رئيس وزراء اليابان
طوكيو (أ ش أ)

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أكدت وزارة المالية اليابانية، أن طوكيو ستساهم بمبلغ قياسى يبلغ قدره 376.7 مليار ين (3.4 مليار دولار) فى مؤسسة التنمية الدولية، وهي صندوق تابع للبنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرا، وذلك في محاولة لمساعدة هذه البلدان على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
 
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الخميس، إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية ستستخدم هذه الأموال لتقديم المساعدة إلى 74 دولة منخفضة الدخل في مجالات مثل تقديم اللقاحات، وتهيئة فرص للعمل والتي فقدت بسبب الوباء، اضافة إلى التصدي لتغير المناخ.
 
من جانبه .. قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي في اجتماع افتراضي استمر يومين للمانحين استضافته اليابان إن العالم لا يزال يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب "كوفيد-19"، وإنه "حان الوقت الآن للتضامن العالمي".
 
وأعلن البنك الدولي بشكل منفصل أنه قرر أكبر حزمة تجديد على الإطلاق بقيمة 93 مليار دولار للصندوق.
 
وأوضحت الوكالة، أن اليابان والجهات المانحة الأخرى ستساهم معا بما مجموعه 23.5 مليار دولار في المؤسسة الدولية للتنمية هذه المرة.
قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان إن "الالتزام السخي من جانب شركائنا يعد خطوة حاسمة نحو دعم البلدان الفقيرة في جهودها للتعافي من أزمة كوفيد -19".

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