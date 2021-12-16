اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:43 م
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النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مطعم بالمهندسين

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:48 م
النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مطعم بالمهندسين السيطرة على حريق مطعم المهندسين
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل مطعم شهير بمنطقة المهندسين، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وانتدبت النيابة العامة رجال المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق، وفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لبيان أسباب اندلاع النيران.
 
وانتقلت سيارات الإطفاء، ورجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل المطعم، وجرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
 
ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائرية حيث تمت السيطرة على النيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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