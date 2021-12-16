الموافقة على 61 طلب تقنين جديد فى اجتماع اللجنة العليا للبت ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (89) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار حسام سلامة أحمد مفوض الدولة بالمحافظة، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت قبول 4 تظلمات والموافقة على 61 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 3233 طلبا، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1735عقدا موزعا (1249عقود مباني+486عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وكان واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاته باللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها، للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين، لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة الآليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الانجاز بملف تقنين أراض الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ، حيث تمت الإشارة إلى عدد الموافقات على طلبات التقنين، وإجمالي العقود المحررة.