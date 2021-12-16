اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية يباشر أعماله من مقر المندوبية.. صور

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:42 م
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية يباشر أعماله من مقر المندوبية.. صور السيد عبد المطلب ثابت
كتب بيشوى رمزى

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باشر المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية السيد عبدالمطلب ثابت أعماله من مقر المندوبية الليبية، جاء ذلك بعد مراسم استلام مهامه رسمياً بالمندوبية.
 
هذا وعقد المندوب اجتماع مع أعضاء البعثة الدبلوماسية وناقش فيه آلية العمل وسبل تطويرها، وفى ختام الاجتماع قدم جميع أعضاء البعثة التهانى بمناسبة توليه مهام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية متمنين له التوفيق والسداد فى المهام الموكلة إليه.
 
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية من مقر المندوبية
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية من مقرالمندوبية
 
يذكرأن، التقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع مندوب ليبيا الجديد عبدالمطلب ثابت وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
وبحسب بيان صادر عن مكتب المندوب الليبى الجديد بالجامعة العربية، فإن اللقاء ناقش آخر التطورات فى الساحة الليبية وآلية دعم جامعة الدول العربية للوضع الراهن.
 
كما قام ثابت خلال اللقاء بتسليم أوراق اعتماده للأمين العام أحمد أبو الغيط ليصبح رسمياً مندوبًا لليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
 
 
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية بمقر المندوبية
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية بمقر المندوبية
 
 
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية يباشر أعماله من مقر المندوبية
المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية يباشر أعماله من مقر المندوبية

 


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