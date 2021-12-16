اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المستشار الألمانى: سنفوز فى المعركة ضد كورونا ويحث المواطنين بضرورة التطعيم

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:04 ص
المستشار الألمانى: سنفوز فى المعركة ضد كورونا ويحث المواطنين بضرورة التطعيم أولاف شولتز المستشار الألمانى
أ ش أ

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قال المستشار الألمانى أولاف شولتز، إننا سنفوز فى معركتنا ضد وباء كورونا، مطالبًا المواطنين بضرورة التطعيم ضد الفيروس .

 

 

وأضاف شولتز، فى أول بيان حكومى له فى البوندستاج: "نعم، ستتحسن الأمور، سنكافح هذا الوباء بأكبر قدر من العزم، وسننتصر فى هذه المعركة".

 

 

وحث شولتز على ضرورة التطعيم، وقال إن "الحكومة الفيدرالية الجديدة ستتولى زمام الأمور فى تلك الأسابيع الحزينة بشكل استثنائي."

 

 

وكشف على أن هدف الحكومة الألمانية الآن هو تطعيم كامل للجميع بعطاء 30 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام".

 

 

وكان تعهد المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتس، بتعبئة وسائل الدولة فى مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكورونا، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.

 

وقال شولتس، أمام مجلس النواب إن ما هو موجود أيضًا فى ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف، متوعدًا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديمقراطية".

 

وذكر معهد روبرت كوخ الألمانى لأبحاث الفيروسات،  أن المعدل الأسبوعى لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضًا جديدًا .

 

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة فى سبعة أيام وصل  إلى 353 مقابل 370،  الثلاثاء، ومقابل 427 قبل أسبوع ومقابل 319.5 قبل شهر.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

 


المستشار الألماني

ألمانيا

أخبار ألمانيا

أولاف شولتز

كورونا

التطعيم ضد كورونا

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