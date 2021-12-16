اليوم السابع
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المرور: تحويلات مرورية لأعمال تطوير طريق "إسكندرية - مطروح" لمدة 3 أشهر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:16 م
المرور: تحويلات مرورية لأعمال تطوير طريق "إسكندرية - مطروح" لمدة 3 أشهر الطريق الصحراوى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة المرور، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى "الإسكندرية / مطروح" لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى بجهة الكيلو 101 بطريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى ليخدم القادم من طريق وادى النطرون العلمين إتجاة طريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى فى إتجاه مطروح، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الساحلى القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر ليعمل قادم ومتجه بواقع حارتين لكل اتجاه بطول 600 متر، على أن تكون مدة تلك الأعمال ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 وعلى مدار اليوم الكامل.

 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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