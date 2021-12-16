العثور على رضعية داخل مقابر إحدى قرى مركز تلا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، علي طفلة رضيعة داخل مقابر القرية، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بعثور أهالي قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، علي طفلة رضيعة داخل مقابر القرية، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة.

وأكد أحد الأهالي أنه أثناء دخول أحد إلي المقابر لقراءة القرآن تفاجئ بوجود طفلة رضيعة ملقاة في شارع داخل المقابر، وتجمع الأهالي وتم إخطار قسم شرطة تلا، وتم نقل الطفلة إلي المستشفى.

كما تم توقع الكشف الطبي علي الطفلة التي تم العثور عليها بمقابر زاوية بمم، من قبل الأطباء وتبين أن حالتها الصحية جيدة، وتم وضعها في حضانة مستشفي تلا المركزي لمتابعة حالتها الصحية، مشددا علي أنها تلقي كافة الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.