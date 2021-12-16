اليوم السابع
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الصحة: إجراء 523 زيارة طبية للأطفال بدور الرعاية خلال 3 أشهر بالمجان

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:16 م
الصحة: إجراء 523 زيارة طبية للأطفال بدور الرعاية خلال 3 أشهر بالمجان وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 523 زيارة طبية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم، ضمن برنامج مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية ومبادرات 100 مليون صحة للأطفال بدور الرعاية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يستهدف تقديم الخدمات الطبية لجميع الفئات العمرية بالمجان، وذلك في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتشمل (دور الأيتام، كبار السن، مواطنون بلا مأوى)، في إطار الحرص على تقديم رعاية صحية لائقة لجميع فئات المجتمع.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه جرى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج، منوها إلى أن المرحلة الأولى تشمل الأطفال أقل من 5 سنوات، بينما تشمل المرحلة الثانية الأطفال من 5 إلى 18 عامًا.
 
وأضاف "عبدالرازق"، أنه تم إجراء 83 زيارة طبية للأطفال أقل من 5 سنوات بدور الرعاية، وإجراء 440 زيارة للأطفال في المرحلة العمرية (5 إلى 18 عامًا)، مشيرًا إلى إجراء الفحوصات الطبية للأطفال والاطمئنان على حالتهم الصحية، كذلك تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للأطفال والمشرفين العاملين بتلك الدور، فضلاً عن إحالة الأطفال الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية متقدمة إلى المستشفيات.
 
وأشار إلى تقديم الخدمات الصحية بدور الرعاية سواء من خلال نظام الربط بين الدار وأقرب وحدة صحية ومركز طبي لمناظرة الحالة الصحية للطفل، أو من خلال الزيارات الدورية التي تجريها الفرق الطبية للأطفال في دور الرعاية، وتضم (أطباء بشريين، أطباء أسنان، فنيين معامل، تمريض، فنيين إحصاء).

الصحة

الاطفال

دور الرعاية الاجتماعية

زيارات طبية

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