الشيخ حسن عثمان الأزهرى: الحافظ الحقيقى للقرآن هو الذى يحافظ على محفوظه

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، الشيخ حسن عثمان الأزهري، إمام وخطيب وزارة الأوقاف وباحث دكتوراه بجامعة الأزهر، والذى منح إيجازه إتقان حفظ القرآن الكريم سردا بدون أخطاء خلال ساعات معدودة، لكل من الطالبة هاجر سعد، والشيخ محمود رضا.

وقال الشيخ حسن عثمان الأزهرى لـ"اليوم السابع"، إن يوم الهمة القرآنية جاءت فكرته بسبب ضعف حفاظ القرآن الكريم فى الآونة الأخيرة، فكانت هذه الفكرة لأن يسمع الطالب كل محفوظه فى مجلس واحد ويوم واحد؛ حتى يشعر أنه امتلك القرآن الكريم فى قلبه وصدره بدون أى أخطاء، نظرا لان الحافظ الحقيقى هو الذى يحافظ على محفوظه فى أى زمان وعلى أى حال.

وأضاف أن الفكرة تطبق فى قرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، منذ سنوات طويلة، حيث يعتاد أبناء القرية من الصغار والكبار على الحضور باستمرار لدار الفرقان التابع للأزهر الشريف، لحفظ القرآن الكريم وتعلم تجويده، خاصة خلال يوم الهمة القرآنى الذى ينظم مرتان كل عام.

واستطرد أن فكرة تسميع القرآن الكريم خلال ساعات معدودة أمر ممكن وصعب لا يستطيع إتقانه إلا الحافظ المتقن الراسخ، الذى قرأ مئات الختمات، وصاحبه توفيق الله تعالى، وكان لديه من الصبر والجلد والعزيمة على الوصول لهذا الهدف العظيم، والقادر على تنظيم وقته واستغلاله على الوجه الأمثل، مؤكدا أنه منح إيجازه إتقان حفظ القرآن الكريم سردا بدون أخطاء لأكثر من خمسة طلاب من أبناء محافظة الدقهلية.