وذكرت وزارة الدفاع في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني فرع تجنيد المتطوعين حتى 1 يناير المقبل.

وأضافت أن التخصصات المطلوبة لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم هي اتصالات وإدارة، وشبكات، والكترونيات وطباعة وإدخال بيانات وأمن شبكات حاسب ألي، وهندسة كهربائية، وميكانيكية، والكترونيات، ولحام بارد، وهندسة ميكاترونكس، وقانون، ومفتش أمني، وتربية بدنية.



وبحسب البيان، يشترط أن تكون المتقدمة للتطوع كويتينة الجنسية وأن تكون أتمت 18 عاما ولم تتجاوز 26 عاما، باستثناء الفنيات والمهنيات من الحد الأعلى وأن تكون لائقة صحيا للخدمة العسكرية ومحمودة السيرة ،وتجتاز المقابلة الشخصية وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، لما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.