الداخلية تضبط 175 قطعة سلاح وتنفذ 86 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (175) قطعة سلاح نارى ، (233) قضية مخدرات وتنفيذ (86346) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات" ، ومحكوم عليه بالسجن سنة فى قضية "تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) ،عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – دراجة "نارية" بدون لوحات معدنية – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بأنهما حال تواجدهما بإحدى مواقف سيارات الأجرة الكائنة بدائرة المركز إستوقفهما (3 أشخاص) يستقلون سيارة ملاكى "لا يعلما بياناتها" وطلبوا منهما فحص جوازات سفرهما وأثناء ذلك إستولوا منهما على (3 هواتف محمولة - مبالغ مالية) ولاذوا بالهرب، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص " – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبحوزتهما المسروقات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب .

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية بحملة مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط (3 مصانع, شركة, ثلاجة) عشوائية بدون ترخيص يتم خلالها تعبئة وتداول المواد الغذائية لتصنيع الحلويات الشرقية والغربية والأعلاف الحيوانية وكذا المخلفات البلاستيكية فـى تصنيع الأدوات المنزلية، والمديرين المسئولون عنها.. وبلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (104,3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية- 25,7 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول- 32,2 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع الأدوات المنزلية).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (تاجر ملابس – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء ، متخذاً من المحل الخاص به والكائن بمحل إقامته مركزاً لنشاطه الإجرامى المؤثم ، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية (عملات "محلية و أجنبية") وبمواجهته إعترف "بنشاطه" الإجرامى على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " متخذان من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (شبين الكوم – أشمون – الباجور - القناطر الخيرية بالقليوبية) وأرشدا عن المسروقات.

وتمكنت الداخلية من ضبط عدد (8159) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8139) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (20) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (855) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (219) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1292) أرجيلة.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية، حيث نجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (عدد 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وتمكنت مديرية أمن بنى سويف من ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول)، ونجحت مديرية أمن الغربية في ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (عدد 42 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وأسفرت جهود مديرية أمن المنيا عن ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، فيما نجحت مديرية أمن أسيوط في ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة"، وتمكنت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال من ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة"– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل" مُتخذان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما عدد (4) وقائع وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).. بتضرره من (إحدى السيدات -"لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة) لقيامها بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم مقدرتها على تخصيص عدد (4) وحدات سكنية له ولأقاربه بإحدى المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب والإحتيال على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية)..بإستغلال طبيعة عمله وقام بالإستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بقيمة (مليون وخمسمائة ألف جنيه) من خلال قيامه (بالإختلاس والتلاعب بقيمة المبالغ لبعض قسائم السداد عهدته - والإستيلاء عليها لحسابه الشخصى وعدم توريدها لخزينة الدولة)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. مطلوب التنفيـذ عليـه فـى عـدد ٢٠٦ حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "شيكات ، مبانى" بإجمالى حبس ١٩٠ سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 850 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).. بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "قص القفل" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه "أحدهم (سيىء النية)"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وإتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5688) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير(1706) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و130) مخالفة السير بدون تراخيص، و(13) دراجة نارية مخالفة، و(17) مخالفة شروط التراخيص، و(21) مخالفة موقف عشوائى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنـة بدائرة قسم شرطة الشرابية ) لإدارته الثلاجة بـدون ترخيص وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل الثلاجة على (1,400 طن جبن ) منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط (صاحب محل لحوم كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية "لحوم ، كبدة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين و عثر بداخل المصنع على ( 80 كيلو جرام لحوم مجمدة – 30 كيلو جرام كبدة مجمدة) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، و بمواجهتـهما بـمـا أسـفـر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وأمكن ضبط المذكور وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) ، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – أنسيال) مجهولين المصدر ، وبمواجهته إعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة .

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (1375) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (204 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (53٫640 طن – 96 بطاقة)، وضبط (48 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (71٫712 طن – 316528 عبوة مختلفة – 462309 قطعة – 300 لتر، وضبط (19 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (28٫779 طن – 50 عبوة)، وضبط (19 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (68,935 طن – 12157 عبوة مختلفة – 92378 قطعة – 9888 لتر ) ، وضبط (21 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (139200 لتر – 686,615 طن- 1166 إسطوانات).

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى بجهة الكيلو 101 بطريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى ليخدم القادم من طريق وادى النطرون العلمين إتجاة طريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى فى إتجاه مطروح ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الساحلى القادم من الإسكندرية إتجاه مطروح وتحويل الحركة المرورية إلى الإتجاه الآخر ليعمل قادم ومتجه بواقع حارتين لكل إتجاه بطول 600 متر ، على أن تكون مدة تلك الأعمال ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 وعلى مدار اليوم الكامل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.