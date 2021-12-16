الاتحاد الأوروبى يدين الحكم بسجن ناشطة فيتنامية بارزة لمدة 9 سنوات

كتبت: هناء أبو العز

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس حكما صادراً ضد الصحفية والناشطة الفيتنامية فام دوان ترانج بالسجن لمدة 9 سنوات.

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي- ، إلى إطلاق سراح ترانج بشكل فوري، ومؤكداً أن الإجراءات المتخذة ضدها على أساس عملها الصحفي المكثف والسلمي في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية تنتهك التزامات فيتنام الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبحت فيتنام طرفًا فيه منذ عام 1982.

واضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بشدة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فيتنام وفي جميع أنحاء العالم، مع اعادة التأكيد على أن الاعتقالات التعسفية العديدة ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين تناقض بشكل مباشر مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الفيتنامية إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأفراد.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في فيتنام، والعمل مع السلطات من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد بحسب البيان.

وكانت السلطات الفيتنانية قد اعتقلت الناشطة البارزة يوم السادس من أكتوبر العام الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أجرت فيه فيتنام والولايات المتحدة حوارا حول حقوق الإنسان تضمن محادثات بشأن قضايا من بينها الحق في حرية التعبير. كما تجدر الاشارة إلى أن للصحفية ترانج الكثير من المؤلفات، التي تتناول حقوق المرأة والقضايا البيئية وكذلك السياسة والنشاط السياسي والمجتمعي، كما أنها أحد مؤسسي مجموعة جرين تريز المعنية بالبيئة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المستقلة.