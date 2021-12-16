اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:33 م
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الأنبا بولس يرسم شمامسة جدد فى زيارة رعوية لكنائس أوتاوا وأونتاريو بكندا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:27 م
الأنبا بولس يرسم شمامسة جدد فى زيارة رعوية لكنائس أوتاوا وأونتاريو بكندا رسامة أطفال
كتب: محمد الأحمدى

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قام الأنبا بولس "أسقف العمران" أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، بصلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس مار مينا في مدينة كينجستون بإقليم أونتاريو، ورسم 3 أطفال من أبناء الكنيسة شمامسة على رتبة ابسالطس، وسط فرحة كبيرة من المصلين. 

وقام الأنبا بولس "أسقف العمران"، بزيارات عديدة للأقباط فى مدينة كينجستون واستقبلوه بكل الحب والتقدير والاحترام، لما يبذله من تدبير وأبوة وبصيرة فى افتقاد ورعاية كنائس الإيبارشية وشعبها فى مختلف مدن شرق كندا.

جدير بالذكر أنه عُقد بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب اجتماع  مجمع كهنة إيبارشية الفيوم بحضور الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية.

وبدأ الاجتماع بالقداس الإلهي وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة والأيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية، وبعد صلاة الصلح قام نيافته برسامة 26 شماسًا برتبة إبصالتس كما استعرض الأنبا أبرآم فى اجتماعه بالآباء الكهنة عقب القداس عددًا من الأمور الرعوية داخل الإيبارشية، كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة في نواحي الرعاية والخدمة.

وألقى القمص باسيليوس فايز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمركز طاميه كلمة بعنوان: "الضغوط النفسية والروحية وانعكاساتها واستعرض القس سرجيوس طلعت كاهن كنيسة السيدة العذراء بالنزلة بعض الملاحظات الطقسية في الفترة المقبلة وقدم القس أفرايم يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم عرضًا عن الإستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الآباء الكهنة وأسرهم بالفيوم تمهيدًا لتعميمها على كافة كنائس الإيبارشية لتسجيل بيانات العضوية الكنسية لشعب الإيبارشية إلكترونيًا.

وجرت صلوات القداس والاجتماع الذى تلاها وسط إجراءات احترازية دقيقة.

رسامة شمامسة
رسامة شمامسة

 

جانب من رسامة الأطفال
جانب من رسامة الأطفال
 
 
جانب من عمليات الرسامة
جانب من عمليات الرسامة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس اوتاوا وانتاريو

مدينة كينجستون

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