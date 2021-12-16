اعترافات لصوص السيارات بالخليفة: "بنسرقها من المواطنين ونساومهم عليها"

كتب سليم على

اعترف شخصين أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، متهمين بسرقة سيارة ميكروباص بأسلوب "المفتاح المصطنع"، أنهم يقوموا بسرقة سيارات المواطنين وبعد ذلك يتم مساومتهم على السيارة مقابل مبالغ مالية.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة سيارة (ميكروباص) ملكها حال توقفها بدائرة القسم وبإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص "قيادة أحدهما" ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (مفتاح مصطنع – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهما بقصد مساومة مالكتها على دفع "مبلغ مالى" نظير إعادة السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.