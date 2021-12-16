احذر الجلوس لساعات طويلة.. تعرف على الآثار الجانبية وطرق الوقاية

كتبت مروة هريدى

يسبب الجلوس لفترات طويلة دون ممارسة أى نشاط بدنى العديد من المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وتراكم الدهون فى محيط الخصر وغيرها، وقد يصل الأمر فى بعض الحالات إلى الوفاة بسبب الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم أن نطلع على الآثار الجانبية للجلوس لفترات طويلة وأهم النصائح للوقاية من مخاطرها، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth ".

1- مشاكل فى الورك والمفاصل

الجلوس لساعات طويلة ليس سيئًا فقط على صحتك ولكن يمكن أن يكون له آثار سلبية على عضلات الورك المثنية من خلال التسبب في تقصيرها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى مشاكل مرتبطة بمفصل الورك، علاوة على ذلك، إذا كان الشخص يجلس باستمرار في وضع سيئ، ففقد تتطور إلى معاناته من مشاكل الظهر ومتلازمة التمثيل الغذائي.

2- مشاكل في الساقين وعضلة القلب

تعتبر عضلات الساق ضرورية لاستقرار جسم الإنسان وتساعد أيضا على المشي، والجلوس في نفس الوضع لساعات طويلة قد يؤدي إلى إضعاف هذه العضلات، وعندما تضعف هذه العضلات، ينخفض ​​استقرار الجسم ويصبح الشخص أكثر عرضة لأى إصابة عند أداء أي تمرين.



الآثار الجانبية للجلوس لساعات طويلة

3- السرطان

الجلوس لساعات طويلة لا يزيد من فرص الإصابة بالسرطان ومع ذلك، يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الوفاة من هذه الأمراض المزمنة، مثل سرطان القولون والرئة وسرطان الرحم.

4- أمراض القلب والسكتة الدماغية

يتم هضم السكر والدهون التي نستهلكها في طعامنا بسبب حركات العضلات وعند تقليل حركات العضلات هذه تصبح عملية الهضم غير فعالة، وهكذا يحتفظ الجسم بتلك الدهون والسكر مما يؤدي في النهاية إلى السمنة.



للجلوس لفترات طويلة

فيما يلى.. نصائح لمكافحة الآثار الجانبية للجلوس لفترات طويلة:

- ارتجل مكتبك بطاولة مرتفعة إن أمكن أو جرب مكتبًا واقفًا للعمل.

- خذ استراحة كل 30 دقيقة من الجلوس، قم بنزهة قصيرة أو قف في مكانك لمدة دقيقة لكسر الرتابة.

- الوقوف أثناء ممارسة أنشطة الاسترخاء مثل مشاهدة التلفزيون أو التحدث في الهاتف.



الجلوس لفترات طويلة

- من المفترض أن يقف جسم الإنسان في وضع مستقيم، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظام القلب والأوعية الدموية لدينا بشكل أفضل.

- النشاط البدني أمر بالغ الأهمية لصحتك الجسدية ولكنه مهم جدًا أيضًا لرفاهية عقلك.