إصابة ربة منزل بطلق نارى فى ظروف غامضة بإحدى قرى مركز نقادة بقنا

صابر سعيد

أصيبت ربة منزل، اليوم الخميس، بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة ربة منزل بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة والتوصل إلي الجناة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابة إلى المستشفي.



وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا في وقت سابق، على جثة مسن بها طلقات نارية بالقرب من مسجد في مركز الوقف، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة مسن بها طلقات نارية بالقرب من مسجد بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وجرى تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الواقعة والتوصل إلى الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف.

وكان قد لقى شاب مصرعه بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة "أيمن. م" 35 عاماً، مقيم بقرية الخطارة، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.