إزالة الخطورة عن 3 عقارات قديمة غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حي غرب الإسكندرية عن إزالة الخطورة الداهمة من 3 عقارات بشوارع الوطنية وأبو وقاص بكرموز بحي غرب حفاظا علي سلامة المواطنين، وذلك بناءً علي تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حيث نفذ حي غرب حملة تم فيها إزالة الأجزاء التي تمثل الخطورة الداهمة بـ 3 عقارات بمنطقة كرموز، وهم: العقار 16 شارع الوطنية، العقار 15 شارع أبو وقاص، العقار 17 بشارع أبو وقاص والصادر بشأنهم قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وذلك في وجود سكرتير عام الحي ومدير المشروعات والشئون القانونية بالحي.

وناشدت رئيس حي غرب المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق الحي، وذلك لسرعة المعاينة للعقار وعرضه علي لجنة المنشآت الآيلة بالحي واتخاذ اللازم.

ومن جهة أخرى، نفذ حي غرب حملات لإزالة الاشغالات ببشاير الخير 2 بمنطقة غيط العنب وشوارع المكس، إبن سهلان، مسجد القباري ومنطقة مينا البصل، حيث أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 منشآت (سيبر ببشاير الخير 2 ، محل بشارع المكس، مقهي بشارع ابن سهلان)، وتم التحفظ علي 34 إشغالا متنوعا.