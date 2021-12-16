إحالة مدير مستشفى اتليدم العام بأبو قرقاص للتحقيق بسبب الإهمال

المنيا -حسن عبد الغفار

قرر اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص نقل مديرة مستشفى قرية اتليدم التابعة للمركز، إلى المركز الطبى بحى شرق المدينة، وإحالتها إلى التحقيق وبيان مدى مسئوليتها عن الغيابات من الأطباء وتدنى مستوى النظافة بالمستشفى بالتنسيق مع الدكتور رمزى عوض مدير الإدارة الصحية بأبو قرقاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، حيث قرر رئيس المدينة رفع تقرير للواء أسامة القاضى محافظ المنيا بعد المرور على المستشفى.

وقررت الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص إحالتها للتحقيق فى وقائع الإهمال الجسيم داخل المستشفى، وذلك بناء على التقرير الذى أعدته إدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

وكان رئيس المدينة قد وجه بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

كما أوضح التقرير أنه بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين داخل المستشفى بأحد الايام تبين أن قوة الاطباء تصل إلى 10 أطباء ، بينما الحضور 4 فقط.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذى يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز الدكتور رمزى عوض مدير الادارة الصحية بمركز أبوقرقاص بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير وبمناوبة المرور الدائم على الوحدات الصحية بالمركز لتلافى المخالفات.