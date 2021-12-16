أمطار بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة غدا.. والعظمى بالعاصمة 18 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الدلتا قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة