أخبار مصر.. التعليم تنفى حذف أجزاء من المناهج التعليمية للابتدائية والإعدادية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوءما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُشددةً على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها.

وأشارت الوزارة، إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

المرور يغلق غدا طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام للتطوير

تجرى غدا الجمعة الإدارة العامة للمرور، عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل بدء من يوم الجمعة المقبل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد ، الأمر الذى يستلزم غلق الإتجاه القادم من المنيا بإتجاه الأوتوستراد.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

- غلق الإتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر .

- منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لإستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة منتصف الأسبوع والصغرى تصل لـ9 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وسيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم بشكل تدريجي.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة اليوم انخفضت عن أمس بحوالي درجتين أو ثلاثة، حيث إن درجات الحرارة العُظمى المتوقعة اليوم على القاهرة هي 18 درجة مئوية ، وسيكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار رغم سطوع أشعة الشمس، وذلك على السواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضاً محافظات شمال الصعيد.

وتابعت: الطقس سيكون مائلا للدفء على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كاشفة عن حالة الطقس خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، قائلة: "المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، 16 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات، مشيرة إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم خلال فترات متقطعة، على بعض المناطق من جنوب الدلتا، وتمتد مساءً إلى القاهرة الكُبرى، مشيرة إلى أنها ستكون خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية".

قرار جمهورى بتشكيل مجلس تنسيقى بين البنك المركزى والحكومة.. الأسماء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 584 لسنة 2021 بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

ووفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما يضم التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور أشرف العربي، والدكتور محمد الإتربي، والدكتور حسين عيسي.

ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية.

الجامعات الخاصة: تلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا شرط دخول امتحانات التيرم الأول

أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، انتظام الدراسة والمحاضرات على مستوى كليات الجامعات الخاصة منذ انطلاق العام الدراسى الأول، مشيرا إلى أنه تم إجراء امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجامعات الخاصة ملتزمة لتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا أساسيا لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، أو على الأقل الحصول على الجرعة الأولى تنفيذا لقرارات الدولة.

وكان ملجس الجامعات الخاصة أصدر تقريرًا حول أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وأشار التقرير إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالى إلى 47530 طالبًا، منهم 42530 طالبًا بالجامعات الخاصة، و5000 طالب بالجامعات الأهلية، والعدد المقبول هذا العام يفوق ما تم قبوله العام الماضى بـ4238 طالبًا.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم وهى (ميدان الحرية – الوحدة العربية – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – عزبة سليم – عزبة بدران – مدينة التعاون الشرقية – مدينة فتح)، وعن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة وهى (مدينة السعادة – مدينة التعاون – أرض بشير – بيجام – المنشية الجديدة وضعفها عن عزبة عثمان، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 17 -12 -2021 وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالى السبت الموافق 18-12-2021 نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات الصباحية، بالسوق المصري بقيمة 6 جنيهات عقب هبوط على مدار يومين بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 784 جنيها وسط عودة الصعود في سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستوي 1785 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت مساء أمس، نتيجة صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية مدعوما من توقعات للتشديد من الفدرالي الأميركي في اجتماعه هذا الأسبوع، والطلب على الملاذات الآمنة وسط ضبابية مستمرة بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعلن الفدرالي الأميركي أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.