أخبار × 24 ساعة.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الصحة" تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة وخروج 525 متعافيًا
مكافحة الإدمان: خضوع 2000 موظف للكشف يوميا ويحق لهم التظلم
وزير الزراعة: تنفيذ 327 مشروعا بتكلفة 42 مليار جنيه خلال 7 سنوات
متحدث الكهرباء: نتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر
"البترول": زيادة عدد محطات الغاز الطبيعى لـ1000 خلال الربع الأول من 2022
الاتحاد الأوروبى يبدأ فى تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد كورونا
الأرصاد: تكاثر للسحب على مطروح والسلوم مصحوبة بسقوط أمطار الساعات المقبلة
الرقابة الإدارية تنشر فيديو عن جهود مصر فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين.. صور
مصر تبدأ إنشاء أول مشروع استثمارى سياحى بعاصمة جنوب السودان يشمل فندق 5 نجوم وقاعة مؤتمرات دولية
أول ظهور لـ"طفل المرور" بعد خروجه من دار الرعاية.. "قص شعره وناوى يفتح مغسلة"
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