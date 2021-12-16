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أخبار × 24 ساعة.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات د. عمرو عثمان
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات
 
تاج الدين: 50 مليون مواطن تلقوا لقاحات كورونا.. ودفعنا أكثر من نصف مليار دولار لشرائها
 
"الصحة" تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة وخروج 525 متعافيًا
 
مكافحة الإدمان: خضوع 2000 موظف للكشف يوميا ويحق لهم التظلم
 
وزير الزراعة: تنفيذ 327 مشروعا بتكلفة 42 مليار جنيه خلال 7 سنوات
 
متحدث الكهرباء: نتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر
 
"البترول": زيادة عدد محطات الغاز الطبيعى لـ1000 خلال الربع الأول من 2022
 
الاتحاد الأوروبى يبدأ فى تطعيم الأطفال تحت سن 12 عاما ضد كورونا
 
الأرصاد: تكاثر للسحب على مطروح والسلوم مصحوبة بسقوط أمطار الساعات المقبلة
 
الرقابة الإدارية تنشر فيديو عن جهود مصر فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
 
أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين.. صور
 

 


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