7 ملايين و 438 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال نوفمبر الماضى بقنا

صابر سعيد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، عن صرف 7 مليون و438 ألف و373 جنيه، قيمة مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ22 ألف و 723 حالة مستفيدة خلال شهر نوفمبر الماضي وأوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي حجم المساعدات المنصرفة لـ 615 من الأطفال الأيتام بلغ 43 ألف و 600 جنيه ، وكذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة ، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 670ألف و 725جنيه لعدد 106 أسرة بواقع 220 فرد من مستحقي التعويضات من ضحايا الكوارث و النكبات.

وأوضح الباز، أن المديرية قامت بتقديم الرعاية لعدد 150 أسرة من أسر المقاتلين حيث تم صرف مبلغ 13 ألفا و690 جنيها، بالإضافة إلي تقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف و209 جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين ، فضلا عن توطين 85 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي و صرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 6 آلاف و965 جنيه.