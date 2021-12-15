اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:12 م
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7 ملايين و 438 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال نوفمبر الماضى بقنا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:52 م
7 ملايين و 438 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال نوفمبر الماضى بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
صابر سعيد

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، عن صرف 7 مليون و438 ألف و373 جنيه، قيمة مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ22 ألف و 723 حالة مستفيدة خلال شهر نوفمبر الماضي وأوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي حجم المساعدات المنصرفة لـ 615 من الأطفال الأيتام بلغ 43 ألف و 600 جنيه ، وكذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة ، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 670ألف و 725جنيه لعدد 106 أسرة بواقع 220 فرد من مستحقي التعويضات من ضحايا الكوارث و النكبات.

وأوضح الباز، أن المديرية قامت بتقديم الرعاية لعدد 150 أسرة من أسر المقاتلين حيث تم صرف مبلغ 13 ألفا و690 جنيها، بالإضافة إلي تقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف و209 جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين ، فضلا عن توطين 85 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي و صرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 6 آلاف و965 جنيه.


محافظة قنا

الأسر الأكثر احتياجا

تضامن قنا

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