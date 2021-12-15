296 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية فى شهر أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلت إيرادات السكك الحديدية 296.1 مليون جنيه في شهر أكتوبر الماضي، بينما بلغت الإيرادات 265.1 مليون جنيه في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 31 مليون جنيه.

وقالت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن إيرادات السكك الحديدية في شهر سبتمبر الماضي، سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 290.8 مليون جنيه، مقابل 253.8 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 37 مليون جنيه.

وكانت إيرادات السكة الحديد قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2021 لتسجل 1.5 مليار جنيه، مقابل 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 67.5 %، وارتفع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9%.

وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%