2180 فريق صحى جاهز لتطعيم 725 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالغربية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 ديسمبر 2021 ، بمشاركة 2180 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه رحمي مديرية الصحة لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية من عمر "يوم وحتى5 سنوات" باستخدام "الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ"، مشيراً إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة".