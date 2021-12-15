19 ديسمبر.. اطلاق حملة تطعيم شلل الأطفال و983 ألف طفل مستهدفين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا موسعاً لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة ببدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر انطلاقها يوم الأحد القادم 19 ديسمبر الجاري 2021 وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات.



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، ورؤساء المراكز، وكلاء الوزراء، وعدد من الجهات المعنية.



أعلن محافظ المنيا، أن إجمالي الأطفال المستهدفين من الحملة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 983 ألف و55 طفل بجميع المراكز والقرى والنجوع، وإجمالي الفرق الطبية المشاركة في الحملة يبلغ 2783 فريق ثابت ومتحرك، مؤكداً على ان الحملة ستجوب جميع المراكز والقرى والنجوع، للوصول إلى المستهدف وتحقيق الأهداف المطلوبة.



وجه المحافظ، خلال الاجتماع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بدعم أنشطة الحملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافة أنحاء المحافظة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشدداً على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.



استعرض "النادي" خطة المديرية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال واستعدادات الفرق الطبية مؤكداً على توافر الطعوم وكافة المستلزمات الخاصة بتنفيذ الحملة على أكمل وجه وأوضح أنه جاري التنسيق مع جميع المديريات المختلفة من أجل دعم أنشطة الحملة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.



من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، أنه في إطار التجهيز لانطلاق الحملة تم عقد اجتماعات تنسيقية للإعداد والتجهيز للحملة وبحضور الدكتور منير عبدالله مسئول الوزارة والمشرف على الحملة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مسؤولي الوقائي والتطعيمات بالمديرية والإدارات الصحية، حيث تم مناقشة خطة العمل على مستوى المديرية والإدارات الصحية من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة من طعوم ومبردات، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها، وأشار إلى أنه يتم تنفيذ زيارات إشرافية على الإدارات عن طريق فرق الإشراف بالمديرية للوقوف على مدى الاستعداد وحضور التدريبات لفرق العمل وفرق الإشراف المشاركين في الحملة.







اجتماع المحافظ



جانب من اجتماع المحافظ



جانب من الإجتماع



خلال اجتماع المحافظ



خلال اجتماع محافظ المنيا



محافظ المنيا



