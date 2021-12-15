ولى العهد السعودى يؤكد استمرار بلاده فى جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز / الثلاثاء/ ، أن المملكة مستمرة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات.

وشدد ولي العهد السعودي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشار إلى أن السعودية تؤكد أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعلى مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأكد أن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية.