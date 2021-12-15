وفاة طالب بالصف الثانى الإعدادى بسبب توقف عضلة القلب فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

توفى طالب بالصف الثانى الإعدادي، قبل قليل؛ إثر توقف عضلة القلب أثناء وجوده فى اليوم الدراسى داخل مدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ديرب نجم، بدائرة ونطاق مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول الطفل على السيد على منصور، 14 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب الإعدادية بمركز ومدينة ديرب نجم، مُقيم فى أبو عساكر التابعة لقرية شبرا صورة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصاب بحالة إعياء وتوفى فور وصوله.

وتبين من المعلومات الأولية وتوقيع الكشف الطبى على الجثة وفاة الطفل إثر توقف مفاجيء بعضلة القلب، وذلك أثناء اليوم الدراسى فى مدرسته عمر ابن الخطاب الإعدادية بمركز ومدينة ديرب نجم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة ديرب نجم لمباشرة التحقيقات.